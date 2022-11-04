الرامي عثمان الفيلكاوي

الرامي عثمان الفيلكاوي يحرز ذهبية منافسات المسدس السريع ضمن بطولة سمو ولي العهد للرماية

4 نوفمبر، 2022
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أحرز الرامي عثمان الفيلكاوي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية المسدس السريع 25 مترا ضمن منافسات اليوم قبل الأخير لبطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة واسعة.

وتمكن الفيلكاوي وهو من رماة الاتحاد الرياضي العسكري من الظفر بالذهب بعد حلوله في المركز الأول متقدما على الرامي حسن الفيلكاوي من رماة الحرس الوطني الذي حل ثانيا بالميدالية الفضية في حين نال المركز الثالث الرامي عبدالله الملا من رماة الحرس الوطني بالميدالية البرونزية.

وتختتم البطولة التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي غدا السبت بإقامة حفل الختام وتتويج الفائزين في مختلف مسابقاتها التي شملت رمايات (المسدس) و(البندقية) و(تراب) و(سكيت) و(القوس والسهم) لفئات الرجال والسيدات والناشئين ويسبق ذلك إقامة نهائي لكل من منافسة رماية (سكيت) للرجال وللناشئين.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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