وزارة الإعلام: نرفض ما ظهر في برنامج “بين الشوطين” على القناة الرياضية من تجاوزات تخطت حدود المهنية الإعلامية

وزارة الإعلام: نرفض ما ظهر في برنامج “بين الشوطين” على القناة الرياضية من تجاوزات تخطت حدود المهنية الإعلامية

أكدت وزارة الإعلام رفضها القاطع لما ظهر خلال برنامج (بين الشوطين) على القناةالرياضية في تلفزيون دولة الكويت من تجاوزات ومشاحنات خرجت عن المألوف وتخطت حدود المهنية الإعلامية التي دأب التلفزيون على الالتزام بها وتكريسها في كل برامجه.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن وزارة الإعلام ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى سواء من جانب مقدمي البرامج الذين ينبغي عليهم الالتزام بالمهنية الإعلامية أو الضيوف الواجب عليهم التحلي بأدب الحوار وعدم التعدي بالقول أو الوصف المسيء للإعلام الكويتي أو منتسبيه.

وشددت مراد على أن وزارة الإعلام دائما ما تحرص على الالتزام بالموضوعية والحيادية إيمانا منها بسمو الرسالة الإعلامية فوق كل الاعتبارات.

وأشارت إلى أن قطاعات الوزارة كافة تسير وفقا لاستراتيجية ذات مبادئ ولوائح ونظم تستوجب المحاسبة في حال الخروج عليها ضمانا لإيصال رسالتها الإعلامية بصورة صحيحة.