المضبوطات

الجمارك: ضبط اسيوي حاول تهريب كمية من مادة القنب المخدره في مطار الكويت “T5”

3 نوفمبر، 2022
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كشف مراقب مطار الكويت T5 عن ضبط كمية من مخدر القنب والتي تم ضبطها مع راكب اسيوى حاول اخفائها في حقيبته بين الملابس ويقدر وزنها بما يقارب ربع كيلو ، هذا وأكد بأننا مستمرين في ضبط كل من تسول له نفسه العبث في امن البلد

هذا وافاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بأن الضبطيات في جميع المنافذ تدل على تكاتف الجميع ضد مهربين المخدرات الذين هدفهم الرئيسي الكسب المادي الغير مشروع وتدمير ابنائنا وبناتنا واكد بأن الامن خط احمر لا يمكن تجاوزه ومستمرين بالتعاون مع جميع الجهات و على جميع الاصعده بهدف حفظ امن وامان الكويت .

المصدر
الادارة العامة للجمارك
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3 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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