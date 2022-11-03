القوات الخاصة الكويتية تتجه إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العالم

الداخلية: القوات الخاصة الكويتية تتجه إلى قطر للمشاركة في تأمين كأس العالم

3 نوفمبر، 2022
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عقد الوكيل المساعد لشؤون الامن الخاص والمؤسسات الاصلاحية اللواء عبد الله سفاح الملا بحضور المدير العام لقوات الأمن الخاصة العميد عبدالعزيز العريفان ومساعد المدير العام العميد عبدالوهاب الياقوت اجتماعاً مع القوة المشاركة في تأمين كأس العالم قطر 2022 (إدارة المتفجرات) وذلك قبل مغادرتها اليوم الخميس الموافق 2022/11/03 إلى دولة قطر الشقيقة.

الجدير بالذكر ان القوة الكويتية المشاركة في (كأس العالم قطر 2022) تم اختيارها مع 13 دولة من ضمن 60 دولة تقدمت للمشاركة فيتأمين هذا الحدث العالمي الهام .

المصدر
وزارة الداخلية
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3 نوفمبر، 2022
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