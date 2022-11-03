الرامي المطيري يتوج بذهبية رماية البندقية 50 مترا ضمن بطولة سمو ولي العهد للرماية

توج الرامي بندر المطيري بالميدالية الذهبية في مسابقة رماية البندقية 50 مترا ثلاثة اوضاع للرجال ضمن منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة.

وتمكن المطيري وهو من رماة نادي الرماية الكويتي الرياضي اليوم الخميس من الظفر بالذهب بعد حلوله بالمركز الأول متقدما على الرامي تركي الشمري من رماة الاتحاد الرياضي العسكري الذي نال المركز الثاني والميدالية الفضية وماجد حايف من رماة الحرس الوطني الذي حل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي في تصريح للصحفيين ان البطولة شهدت مستويات لافتة على صعيد الناشئين والعمومي وتميزت بظهور مواهب شابة حققت المراكز الأول بالبطولة مثل الراميتين شيماء الابراهيم وعذاري البلوشي وغيرهما من الرماة الواعدين.

واضاف العصيمي الذي يشغل منصب مدير البطولة ان هذه المنافسات شكلت فرصة مميزة لاعداد رماة منتخب الكويت للبطولات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها البطولة الآسيوية لأسلحة الرصاص التي ستقام الاسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.

وأعرب عن تشرف اسرة الرماية الكويتية بتنظيم هذه البطولة الكبيرة التي تضمنت اقامة مسابقات في جميع المنافسات الأولمبية ووفق القانون الدولي مشيرا الى أن اللجنة أعدت حفل ختام مميزا يليق بهذه البطولة الغالية على الجميع.