رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

3 نوفمبر، 2022
0 11 دقيقة واحدة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء حديث اشتية في مؤتمر صحفي عقده في البلدة القديمة بمدينة (نابلس) بعد جولة تفقدية برفقة عدد من السفراء والقناصل العرب والأجانب المعتمدين لدى السلطة حيث أطلعوا على أوضاع المدينة التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي مدة ثلاثة أسابيع.

وأشار اشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب في القمة العربية التي عقدت أخيرا في الجزائر برفع الحصار عن (نابلس) محذرا من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “الاحتلال مول حملته الانتخابية بعذابات الفلسطينيين من قتل وتدمير” مشيرا إلى أنه مستمر في سياسته.

وأضاف “الأيام المقبلة كما يبدو ستأتي بحكومة متطرفين.. ولم تأت الانتخابات الإسرائيلية بشريك للسلام.. نحن نريد إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وأوضح اشتية أن “المجتمع الدولي رسالته واضحة لإنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان وضرورة زوال الاحتلال”.

وأكد أن “المجتمع الدولي يرسل رسالة من أجل وقف القتل لأولادنا ورسالة شعبنا رسالة سلام وأنه يبحث عن غد أفضل وهذا لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال”.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عدوانها في الأشهر الأخيرة ضد الفلسطينيين لا سيما في مديني (نابلس) و (جنين) وفرضت حصارا على نابلس في منتصف أكتوبر الماضي بعد مقتل جندي إسرائيلي وأغلقت مداخلها بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية.

وقد بلغت حصيلة هذا التصعيد اليوم وحده أربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب أربعة آخرون في عدوان جديد على مدينة (جنين) ومخيمها.

المصدر
كونا
الوسوم
3 نوفمبر، 2022
0 11 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يُطلق “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

3 نوفمبر، 2022

قمة الجزائر: رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية

2 نوفمبر، 2022

الأمن اليمني يعلن ضبط خلية “ارهابية” حوثية كانت تعد لتنفيذ هجمات في “شبوة”

2 نوفمبر، 2022

افتتاح مدرسة الكويت للتعليم الأساسي في محافظة لحج اليمنية

1 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى