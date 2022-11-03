رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء حديث اشتية في مؤتمر صحفي عقده في البلدة القديمة بمدينة (نابلس) بعد جولة تفقدية برفقة عدد من السفراء والقناصل العرب والأجانب المعتمدين لدى السلطة حيث أطلعوا على أوضاع المدينة التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي مدة ثلاثة أسابيع.

وأشار اشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب في القمة العربية التي عقدت أخيرا في الجزائر برفع الحصار عن (نابلس) محذرا من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “الاحتلال مول حملته الانتخابية بعذابات الفلسطينيين من قتل وتدمير” مشيرا إلى أنه مستمر في سياسته.

وأضاف “الأيام المقبلة كما يبدو ستأتي بحكومة متطرفين.. ولم تأت الانتخابات الإسرائيلية بشريك للسلام.. نحن نريد إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وأوضح اشتية أن “المجتمع الدولي رسالته واضحة لإنهاء الاحتلال وعدم شرعية الاستيطان وضرورة زوال الاحتلال”.

وأكد أن “المجتمع الدولي يرسل رسالة من أجل وقف القتل لأولادنا ورسالة شعبنا رسالة سلام وأنه يبحث عن غد أفضل وهذا لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال”.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عدوانها في الأشهر الأخيرة ضد الفلسطينيين لا سيما في مديني (نابلس) و (جنين) وفرضت حصارا على نابلس في منتصف أكتوبر الماضي بعد مقتل جندي إسرائيلي وأغلقت مداخلها بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية.

وقد بلغت حصيلة هذا التصعيد اليوم وحده أربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب أربعة آخرون في عدوان جديد على مدينة (جنين) ومخيمها.