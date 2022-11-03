“الداخلية”: التأكيد على تصحيح المسار وإلغاء “التحفظات الأمنية” على المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية بأنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن :”حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة.

فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالدالأحمد الصباح بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين

كما توجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الصباح بالشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وعليه تؤكد وزارة الداخلية على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية.

وتؤكد وزارة الداخلية على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وامن وامان واستقرار دولة الكويت وفق احكام القانون والدستور.