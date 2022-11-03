وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام يترأس الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية الرسمية للبلاد

3 نوفمبر، 2022
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ترأس وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة الدائمة للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد ال62 وذكرى التحرير ال32.

وقالت اللجنة في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي أقيم بقصر السيف بحضور أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وحضور ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة إنها ناقشت الاستعدادات والجاهزية للاحتفالات.

وذكرت أن الاجتماع بحث الشعار اللفظي للاحتفالات لعام 2023 كما ناقش الشعار الرسمي للاحتفالات فضلا عن المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة خطة وزارة الاعلام البرامجية في تغطية الاحتفالات الوطنية ووضع الزينة على كافة المرافق والجهات الحكومية.

وبينت أنه تم تقديم عرض تصوري خاص بالعرض الوطني التاريخي بمناسبة الأعياد الوطنية واستضافة دولة الكويت لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واحتفالية توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وافتتاح مهرجان القرين الثقافي.

المصدر
كونا
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3 نوفمبر، 2022
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