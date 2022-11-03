وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تعرب عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة إثيوبيا وجبهة “تحرير تيغراي” من اتفاق سلام

3 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من اتفاق سلام ينهي حالة الصراع بين الطرفين بما يقود نحو تحقيق السلام الدائم في إثيوبيا.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن الأمل في أن يلتزم طرفي الاتفاق بما ورد فيه مشيدة بما تضمنه الاتفاق من تأكيد على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية وحماية العاملين فيها.

ونوهت إلى تقدير دولة الكويت لجهود الاتحاد الأفريقي والدور الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين طرفي الخلاف والإعلان عن هذا الاتفاق.

المصدر
كونا
الوسوم
3 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الإعلام يترأس الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية الرسمية للبلاد

3 نوفمبر، 2022

“هيئة البيئة” تفتح رسميا محمية الجهراء وتستقبل زوارها بدءا من الغد

3 نوفمبر، 2022

وزير الدفاع يقلد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي

3 نوفمبر، 2022

“ذوي الاعاقة”:دراسة متطلبات سوق العمل وإقامة ورش عمل ملائمة سعيا لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

3 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى