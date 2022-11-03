“الخارجية” تعرب عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة إثيوبيا وجبهة “تحرير تيغراي” من اتفاق سلام

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من اتفاق سلام ينهي حالة الصراع بين الطرفين بما يقود نحو تحقيق السلام الدائم في إثيوبيا.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن الأمل في أن يلتزم طرفي الاتفاق بما ورد فيه مشيدة بما تضمنه الاتفاق من تأكيد على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية وحماية العاملين فيها.

ونوهت إلى تقدير دولة الكويت لجهود الاتحاد الأفريقي والدور الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين طرفي الخلاف والإعلان عن هذا الاتفاق.