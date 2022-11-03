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مؤشرات وول ستريت تفتح على تراجع وسط مخاوف من رفع الفائدة

3 نوفمبر، 2022
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس على تراجع، إذ ارتفعت العوائد وسط مخاوف من أن دورة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكية) لم تنته بعد، رغم تلميحات بأن الزيادات القادمة ستكون بحجم أقل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 162.71 نقطة تعادل 0.51 بالمئة عند الفتح إلى 31985.05 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 26.44 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 3733.25 نقطة.

أما المؤشر ناسداك المجمع فنزل 125.35 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 10399.45 نقطة عند بدء التداولات.

المصدر
رويترز
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3 نوفمبر، 2022
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