الصحة العالمية تشيد بدعم دولة الكويت وتقدم المنظومة الصحية فيها

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس غيبريسوس اليوم الخميس بدعم دولة الكويت لبرامج المنظمة بالإضافة إلى “التقدم الملموس” الذي أحرزته في مجال المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع غيبريسوس مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

ووصف غيبريسوس دولة الكويت بأنها “فريدة في المنطقة” نظرا لما تقدمه من دعم بناء وموضوعي لبرامج المنظمة.

وأشاد المسؤول الأول عن الصحة في العالم بجهود دولة الكويت في دعم برامج منظمة الصحة العالمية في محاربة الأوبئة والمساهمة الفعالة التي تقدمها بما في ذلك جهود توفير اللقاحات المضادة للفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) عبر منظومة (كوفاكس) برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد أن دولة الكويت قد حققت تقدما ملموسا في المنظومة الصحية وتحرص على تطبيق اعلى معايير الوقاية والحماية في تطبيق تفاعلي لتقديم الحماية المجتمعية ضد مختلف الامراض والأوبئة.

من جانبه قال السفير الهين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه نقل الى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تقدير واهتمام القيادة السياسية الكويتية متمثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بجهود ودور المنظمة.

كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير الصحة الدكتور احمد العوضي وتثمينهما للدور الهام والبارز التي تقوم به المنظمة.

وأكد في الوقت ذاته حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات المتميزة مع المنظمة في مختلف برامجها وذلك حرصا على استمرار هذه البرامج التي تصب في صالح مختلف شعوب العالم لمكافحة انتشار الأوبئة والامراض.