وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع الضباط

وزير الدفاع يقلد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي

3 نوفمبر، 2022
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قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح في مقر الوزارة صباح اليوم الخميس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وبهذه المناسبة أعرب وزير الدفاع في بيان صحفي لرئاسة الأركان عن تهنئته للضباط الجدد ونيلهم ثقة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.

وقال الشيخ عبدالله الصباح “إنه لشرف عظيم أن تحملوا أمانة ومسؤولية حماية الوطن والذود عن ترابه الغالي فكونوا أهلا لهذه الثقة الغالية واعملوا على تسخير كل جهودكم وإمكانياتكم لخدمة الكويت وتسلحوا بالعلم والتدريب والعمل وتعاونوا مع رؤسائكم ومرؤسيكم وكونوا قدوة في تعاملكم ومثالا يحتذى به في أقوالكم وتصرفاتكم”.

وسأل الله عز وجل أن يوفق الضباط الجدد لما فيه الخير والتوفيق والنجاح “كما أسأله سبحانه أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما”.

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

المصدر
كونا
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3 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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