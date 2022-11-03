السعدون يستقبل وفدا برلمانيا عمانيا

السعدون يستقبل وفدا برلمانيا عمانيا

3 نوفمبر، 2022
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استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم وفدا برلمانيا عمانيا برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي.

وحضر اللقاء عضو مجلس الشورى العماني ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي وعضو مجلس الأمة مبارك الطشة وعضوة جمعية المحامين العمانية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية.

كما حضر اللقاء رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ونائب رئيس الجمعية عدنان أبل وأمين سر الجمعية خالد السويفان وعضو الجمعية عبدالرحمن الطاحوس.

المصدر
الدستور
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3 نوفمبر، 2022
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