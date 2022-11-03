أجيليتي تستثمر 611 مليون ريال سعودي لتطوير مجمع جدة اللوجستي في المملكة العربية السعودية

أعلنت أجيليتي الشركة الرائدة في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، أنها ستطور مجمعاً لوجستياً ضخماً لأغراض التخزين والتوزيع بالقرب من جدة كجزء من اتفاقية الإمتياز التي أعلنتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية.

يقع المشروع في منطقة المحجر بجنوب محافظة جدة على أرض فضاء مساحتها 576,760 متر مربع، وسيتم تطوير بنيتها التحتية لبناء مجمع لوجستي وفق أحدث المواصفات العالمية.. وسوف تباشر أجيليتي بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي ــ جدة في الربع الأول من 2025.

وقّع العقد كلٌّ من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال المكلّف الأستاذ/ حمزة العسكر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمّعات اللوجستية الأستاذ ماهر جابر آل ثابت، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.

وبموجب شروط الاتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة – المملكة العربية السعودية، ستستثمر أجيليتي 611 مليون ريال سعودي ما يعادل 163 مليون دولار أمريكي لبناء المجمع اللوجستي مقابل حقوق التشغيل لمدة 25 عاماً.

والجدير بالذكر، أن أجيليتي تدير حالياً أكثر المجمعات اللوجستية تطوراً في المملكة – وهي مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض والتي تبلغ مساحتها 870,000 متر مربع، ومجمع أجيليتي اللوجستي في الدمام ومساحته 200,000 متر مربع.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف النقاب عن خطة الحكومة السعودية الشاملة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ومن خلال المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI) التي تهدف لجذب 11 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في أول عامين لها، لتحويل المملكة إلى مركز وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد العالمية عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية، والمدن الاقتصادية والطاقة الخضراء، والابتكار والتصنيع.

ومن جهته أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحســان بافقيــه: “أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقق أهدافها الاستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي. مبيناً أن الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، وتعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية، من خلال توفير أراضي مناسبة، وضخها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.” لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج الإجمالي المحلي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.

هذا وسوف يوفر مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة خدماته للعملاء المحليين والدوليين في قطاعات التجزئة، البضائع الاستهلاكية، التكنولوجيا، السيارات والمركبات، الطاقة و التجارة الإلكترونية.

بدوره قال ميشيل صعب، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية – العمليات العالمية: “سيعمل مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما أنه سيتيح المجال لتوسّع الشركات العالمية والمحلية في المملكة”. وأضاف قائلاً: “تمنح خدمات التخزين والتوزيع الفائقة الكفاءة ميزة تنافسية ضخمة للشركات العاملة في هذه المجمعات من خلال تسريع وصولها للأسواق، وخفض التكاليف والمخاطر، وزيادة كفاءة دوران المخزون وتعزيز الإنتاجية “.

تمتاز مجمعات أجيليتي اللوجستية بمواقعها الاستراتيجية المتصلة بشبكات الطرق السريعة وبأمانها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وبمستودعاتها من الفئة أ ذات المعايير الدولية والمصممة بميزات هندسية متطورة تراعي أساسيات الاستدامة. وقد حصلت أجيليتي مؤخراً على شهادة التميز في التصميم لكفاءات أكبر – EDGE – لما بعد البناء – لمجمعها اللوجستي في الرياض. وهي شهادة تمنح للمباني المشيدة وفق معايير “الخلو من الكربون”، والتي تتميز بتوفير الطاقة بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بالمباني الأخرى الموجودة في السوق.