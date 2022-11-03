بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 9ر15 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7365 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر122 مليون سهم عبر 8495 صفقة نقدية بقيمة 18ر44 مليون دينار (نحو 8ر133 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقاط ليبلغ مستوى 46ر5530 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 6ر54 مليون سهم عبر 2990 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 ملايين دينار (نحو 6ر19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر18 نقطة ليبلغ مستوى 20ر8241 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 6ر67 مليون سهم عبر 5505 صفقات بقيمة 6ر37 مليون دينار (نحو 9ر113 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر29 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5662 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 13ر43 مليون سهم عبر 1964 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 ملايين دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(عقار) و(وطنية م ب) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(المتكاملة) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(التخصيص) و(فجيرة أ) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.