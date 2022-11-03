الهيئة العامة للشباب

هيئة الشباب تستقبل الترشيحات لجائزة التميز للشباب العربي 2023 حتى 24 الجاري

3 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب استقبال الترشيحات لجائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول (الذكاء الاصطناعي) بإشراف جامعة الدول العربية حتى 24 نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الجائزة تهدف للاستثمار في رأس المال الاجتماعي المتمثل بالشباب العربي من خلال إبراز جهودهم وتشجيع مبادراتهم وتكريم المتميز منهم بما يساهم في تعزيز ثقافة العمل العربي المشترك المتعلق بالشباب وأهميته في التنمية المستدامة لخدمة المجتمعات العربية.

وأوضحت الهيئة أن شروط التقديم على الجائزة تنطبق على الكويتيين في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما وتكون أعمالهم في مجال الذكاء الاصطناعي على أن تقدم الطلبات عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).

وأضافت أن الجائزة ستكون بإشراف جامعة الدول العربية وتقييم الطلبات سيتم من خلال لجنة تحكيم مشكلة من قبلها على أن تكون معايير الفوز بالجائزة قائمة على (الإبداع والتميز -الأصالة -الأثر على المجتمع -الاستدامة).

وأشارت أن التكريم سيكون كذلك برعاية جامعة الدول العربية عبر منح الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بالدروع وشهادات التقدير لتشجيعهم على التميز وإبراز قصص نجاح الشباب العربي.

المصدر
كونا
الوسوم
3 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مجلس العلاقات الأمريكية – العربية يكرم الصندوق الكويتي بجائزة “المساعدات الانمائية العالمية المتميزة”

3 نوفمبر، 2022

الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية

3 نوفمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنما بالعيد الوطني

3 نوفمبر، 2022

دولة الكويت تجدد أمام الأمم المتحدة تأكيدها على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان

3 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى