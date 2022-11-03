الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في البلاد اليوم الخميس مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت منذ الأمس تحت تأثير حالة ضعيفة نسبيا من عدم الاستقرار وتستمر حتى منتصف الليلة حيث هطلت كميات متفاوتة من الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف القراوي أن محطة العبدلي سجلت 5 ملليمترات بينما سجلت محطة الصابرية 3 مللميمترات ومحطة جال اللياح 2 ملليمتر ويرجع ذلك إلى تقدم منخفض السودان من ناحية الجنوب الغربي الذي جلب معه كتلة هوائية رطبة نسبيا.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للحرارة وغائما والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية وفرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و7 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلةالسرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 و20 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.