أسامة الشاهين يقترح تحرير شرائح تأمين أصحاب الأعمال الكويتيين بالسماح باختيار مبلغ التأمين التكميلي

أعلن النائب اسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بالسماح للمؤمن عليهم بحرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي.

وقال في مقدمة اقتراحه إنه نظراً للضرر الواقع على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بسبب التأمين التكميلي الذي تم إقراره في سنة 2019 ، حيث تم السماح لهم بحرية اختيار شريحة التأمين الأساسي فقط وحرمانهم من حرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي، وإجبارهم بأن يبتدئ التأمين التكميلي من 100 دينار مع الحق بصعود تدريجي كل 12 شهرا حتى يصل إلى 1500 دينار، ما ألحق بهم الضرر، فإذا كان توجه الدولة نحو تشجيع أصحاب الاعمال فيجب تعديل بند التأمين التكميلي أسوة بالباب الثالث.

ونص الاقتراح على ما يلي:

” السماح للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بحرية اختيار مبلغ التأمين التكميلي من 100 دينار إلى 1500 دينار من دون التقيد بشرط التدرج ، أسوة بالمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث”.