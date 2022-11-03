صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنما بالعيد الوطني

3 نوفمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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3 نوفمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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