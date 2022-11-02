أعاد المهرجان الألماني الدولي لتصوير الطبيعة GDT فتح ابوابه مجددا بعد عامين من تعليق فعالياته بسبب جائحة كورونا وفي الدورة الـ 28 من المهرجان أصبحت المدينة الواقعة على نهر ليبي مركزا لتجمع مصوري الطبيعة من جميع انحاء العالم.

ويشهد المهرجان برنامج محاضرات ثري ومتنوع بمشاركة مصورين وطنيين ودوليين لاستطلاع رؤاهم المختلفة وتجاربهم المتنوعة تجاه التصوير الفوتوغرافي للطبيعة مما يفسح المجال امام تبادل الخبرات.

المصور الكويتي محمد مراد سفيرا للعرب في المهرجان الألماني الدولي لتصوير الطبيعة

ويشارك المصور الكويتي العالمي محمد مراد في هذا الحدث الاستثنائي ليستعرض ملامح الحياة البرية في الكويت ويلقي الضوء على المناظر والبيئة الطبيعية الثرية والمتنوعة.

المصور الكويتي محمد مراد سفيرا للعرب في المهرجان الألماني الدولي لتصوير الطبيعة

وفي هذا الصدد قال المصور محمد مراد في تصريح صحافي: ” تلقيت دعوة من GDT وهو واحدا من أكبر المهرجانات المرموقة والمعني بتصوير الحياة الطبيعية لتقديم عرض عن التصوير الفوتوغرافي في الكويت وهي المرة الأولى التي أشارك فيها بمثل هذا الحدث، لا اخفيكم سرا كنت متوترا بعض الشيء خصوصا عندما شاهدت عروض من سبقوني في اعتلاء المسرح ، ولكن عندما واجهت الحضور نفضت عن نفسي كل تلك المشاعر وبدأت في استعراض افكاري ولعل ما اثلج صدري التصفيق الحار الذي اعقب محاضرتي .

المصور الكويتي محمد مراد سفيرا للعرب في المهرجان الألماني الدولي لتصوير الطبيعة

هذا وقد اطلق رئيس ومؤسس المهرجان السابق والعضو الفخري للمسابقه اسم “سفير العرب” على المصور الكويتي محمد مراد

ويضيف مراد : ” انتهز الفرصة لأشكر إدارة مهرجان GDT على هذه الفرصة الرائعة لتمثيل الكويت في هذا الحدث الاستثنائي للحديث عن تجربتي الخاصة في التصوير الفوتوغرافي”.