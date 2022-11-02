الداخلية: ضبط 27 شخص بتهمة ممارسة اعمال منافية للآداب العامة في محافظة حولي

بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح واشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي الاقامة والآداب العامة، ورصد كل من يقوم بمخالفة القانون تمكنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي “ادارة حماية الآداب العامة والاتجار بالاشخاص” وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة, من ضبط (27) شخص بتهمة ممارسة اعمال منافية للآداب العامة في محافظة حولي، وجاري احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية