ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بعد ترؤس سموه حفظه الله وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال 31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.

وكان في وداع سموه حفظه الله معالي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وسعادة سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة محمد مرزوق الشبو ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت عبدالمالك بهدو.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.