أحمد لاري: قدمت تعديلاً على قانون “اللائحة الداخلية” أثناء الجلسة يضمن دستورية وقانونية التشريعات

أكد النائب أحمد لاري أنه تقدم في جلسة اليوم بتعديل تمت إضافته إلى الاقتراح بقانون الذي أقره مجلس الأمة اليوم بشأن تعديل المادتين 97 و 98 ، ويقضي التعديل بأن تبحث اللجان المختصة الاقتراحات ومشاريع القوانين من الناحيتين الدستورية والقانونية حتى يطمئن المجلس لسلامتها من هاتين الناحيتين.

وأوضح أنه وجه خلال مناقشة الخطاب الأميري 4 رسائل الأولى تنادي بزراعة الأمل وثقة المواطنين بمجلس الأمة بعد أن زعزعته الثقة نتيجة الأحداث التي شهدتها السنة الماضية.

وأكد أن هذا الأمر يتحقق بتكثيف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ولا سيما المتقاعدين.

وبين أن الرسالة الثانية هي بضرورة تعزيز الاستقرار الذي لا يمكن الإنجاز والعمل من دونه، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة لأن جميع المؤشرات منذ بداية المجلس وإلى اليوم سواء من قبل الحكومة أو النواب الثقة في المجلس كلها تدل على الاستقرار.

وأكد أن الرسالة الثالثة تتعلق ببرنامج عمل الحكومة وأن الحكومة يجب أن تلتزم بتقديمه فور تشكيلها حسب نص الدستور وأن يركز على قضايا الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والتأمين الشامل لجميع المواطنين ومشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية والتركيز من قبل الدولة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتقليل طوابير انتظار الوظائف.

ونوه بأن الرسالة الرابعة كانت حول الوضع العالمي، ودعا فيها الحكومة إلى التوازن والحيادية في العلاقات الخارجية، كما دعا الشعب الكويتي إلى الاتحاد أمام المخاطر وانعكاسات القادمة نتيجة تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبين أنه تناول موضوع الحكومة الالكترونية وأهمية الأمن السيبراني لضمان عدم اختراق الأجهزة الحكومية والبنوك والحسابات الشخصية، وتطوير وتسريع إنجاز المعاملات والعلاقة ما بين الإدارات الحكومية وما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.

وأوضح أن ركز على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الترفيهية التي حرم الشاب منها، متمنيا أن يتجه العمل في المؤسسة التشريعية نحو المزيد من العمل والإنجاز.