النائب أحمد لاري

أحمد لاري: قدمت تعديلاً على قانون “اللائحة الداخلية” أثناء الجلسة يضمن دستورية وقانونية التشريعات

2 نوفمبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

أكد النائب أحمد لاري أنه تقدم في جلسة اليوم بتعديل تمت إضافته إلى الاقتراح بقانون الذي أقره مجلس الأمة اليوم بشأن تعديل المادتين 97 و 98 ، ويقضي التعديل بأن تبحث اللجان المختصة الاقتراحات ومشاريع القوانين من الناحيتين الدستورية والقانونية حتى يطمئن المجلس لسلامتها من هاتين الناحيتين.

وأوضح أنه وجه خلال مناقشة الخطاب الأميري 4 رسائل الأولى تنادي بزراعة الأمل وثقة المواطنين بمجلس الأمة بعد أن زعزعته الثقة نتيجة الأحداث التي شهدتها السنة الماضية.

وأكد أن هذا الأمر يتحقق بتكثيف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ولا سيما المتقاعدين.

وبين أن الرسالة الثانية هي بضرورة تعزيز الاستقرار الذي لا يمكن الإنجاز والعمل من دونه، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة لأن جميع المؤشرات منذ بداية المجلس وإلى اليوم سواء من قبل الحكومة أو النواب الثقة في المجلس كلها تدل على الاستقرار.

وأكد أن الرسالة الثالثة تتعلق ببرنامج عمل الحكومة وأن الحكومة يجب أن تلتزم بتقديمه فور تشكيلها حسب نص الدستور وأن يركز على قضايا الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والتأمين الشامل لجميع المواطنين ومشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية والتركيز من قبل الدولة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتقليل طوابير انتظار الوظائف.

ونوه بأن الرسالة الرابعة كانت حول الوضع العالمي، ودعا فيها الحكومة إلى التوازن والحيادية في العلاقات الخارجية، كما دعا الشعب الكويتي إلى الاتحاد أمام المخاطر وانعكاسات القادمة نتيجة تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبين أنه تناول موضوع الحكومة الالكترونية وأهمية الأمن السيبراني لضمان عدم اختراق الأجهزة الحكومية والبنوك والحسابات الشخصية، وتطوير وتسريع إنجاز المعاملات والعلاقة ما بين الإدارات الحكومية وما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.

وأوضح أن ركز على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الترفيهية التي حرم الشاب منها، متمنيا أن يتجه العمل في المؤسسة التشريعية نحو المزيد من العمل والإنجاز.

المصدر
الدستور
الوسوم
2 نوفمبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

عبد الله المضف ومهند الساير يقترحان إعطاء أولوية التخصيص للممارسات التي تقل عن 75 ألف دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

2 نوفمبر، 2022

عبد الله الأنبعي يقترح إنشاء تطبيق إلكتروني يسمح بدمج إذن العمل والتأمين الصحي والإقامة معا

2 نوفمبر، 2022

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بقية بنود جدول الأعمال

2 نوفمبر، 2022

مجلس الأمة يقر مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2021-2022)

1 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى