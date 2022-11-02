النائب عبدالله المضف

عبد الله المضف ومهند الساير يقترحان إعطاء أولوية التخصيص للممارسات التي تقل عن 75 ألف دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

2 نوفمبر، 2022
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أعلن النائبان عبد الله المضف ومهند الساير عن تقدمهما باقتراح برغبة بشأن إعطاء الأولوية في تخصيص الممارسات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال النائبان في مقدمة الاقتراح إنه لما كان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور محوري ومهم في اقتصاد الدولة، ومن الواجب دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من المناقصات والممارسات الحكومية مما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

“تُعطى الأولوية في تخصيص الممارسات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بشروط المفاضلة من حيث أفضل العروض وأقل الأسعار.

النائب مهند الساير
المصدر
الدستور
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2 نوفمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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