عبد الله الأنبعي يقترح إنشاء تطبيق إلكتروني يسمح بدمج إذن العمل والتأمين الصحي والإقامة معا

أعلن النائب عبد الله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء تطبيق (إقامة) يسمح بدمج إذن العمل والتأمين الصحي والإقامة في تطبيق واحد.

ونص الاقتراح على ما يلي:

لوجوب التسهيل على المواطنين وتقليص الدورة المستندية ولسرعة إنجاز المعاملات ومواكبة التطور في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية ولتعزيز مبدأ التعاون الحكومي الحكومي نقترح دمج متطلبات الجهات الثلاث الحكومية فيما يخص شؤون الإقامة ودمجها في تطبيق واحد (تطبيق إقامة) حيث يقوم صاحب العمل بتجديد إقامة العامل بضغطة زر واحدة في تطبيق واحد.

ويكون تجديد المباشرة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في الوقت ذاته ولدى التأمين الصحي ولدى الإدارة العامة لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية ويكون دفع الرسوم في رابط واحد داخل التطبيق وبذلك نكون سهلنا على أصحاب الأعمال كثرة التنقل بين المواقع الحكومية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء تطبيق (إقامة) الذي يسمح بدمج إذن العمل والتأمين الصحي والإقامة في تطبيق واحد.