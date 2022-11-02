مدينة الكويت

“الأرصاد”: فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة

2 نوفمبر، 2022
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توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يسود البلاد طقس غير مستقر يصاحبه رياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم الأربعاء حتى مساء غد الخميس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية اعتبارا من الغد.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والتنبؤات العددية على دولة الكويت تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار من مساء اليوم وتستمر حتى مساء الغد.

وتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أن تتخلها سحب رعدية أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح أن الرياح تكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام على أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتبارا من مساء يوم غد الخميس.

المصدر
كونا
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2 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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