الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين وبحوزتهما حوالي كيلو حشيش وربع كيلو شبو و5 شرائط ليريكا و2 ميزان إلكتروني حساس

2 نوفمبر، 2022
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استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بتكثيف الجهود الأمنية لضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما حوالي كيلو من مادة الحشيش وربع كيلو من مادة الشبو و(5) شرائط ليريكا و(2) ميزان إلكتروني حساس، وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما

المصدر
وزارة الداخلية
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2 نوفمبر، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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