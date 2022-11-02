بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7381 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر120 مليون سهم عبر 8086 صفقة نقدية بقيمة 9ر41 مليون دينار (نحو 127 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5539 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 في المئة من خلال تداول 3ر56 مليون سهم عبر 3069 صفقة نقدية بقيمة 19ر7 ملايين دينار (نحو 21 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر15 نقطة ليبلغ مستوى 8260 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 3ر64 مليون سهم عبر 5017 صفقة بقيمة 7ر34 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر18 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5692 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 9ر42 مليون سهم عبر 1986 صفقة نقدية بقيمة 17ر6 ملايين دينار (نحو 6ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (المعدات) و(رمال) و(دبي الأولى) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(المصالح ع) و(فجيرة أ) و(معادن) الأكثر انخفاضا.