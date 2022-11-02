“تكنولوجيا المعلومات”: الاستفادة من التقنيات الرقمية للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية

أكد نائب المدير العام في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني سعي الدولة إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية للارتقاء بخدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمال القطاعات كافة.

وقال الحسيني في كلمة أمام مؤتمر ومعرض الكويت للتحول الرقمي الذي انطلق اليوم الأربعاء إن التحول الرقمي أحد ممكنات تحقيق رؤية (كويت جديدة 2023) موضحا أن التحول الرقمي عامل مؤثر في زيادة معدلات الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالكويت الذي يستقطب العديد من الشركات التكنولوجية والمتخصصة بالتقنيات الرقمية المتنوعة والمتطورة.

ولفت إلى السعي للاستفادة من الابتكارات الرقمية وتقنية المعلومات لتمكين المواطنين ورجال الأعمال والشركات من خلال توظيف إمكاناتها لدعم الأعمال وتحسين الإنتاجية والعمل على إيجاد ثقافة رقمية تواكب التطور المتسارع للتقنية.

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر يومين يناقش عددا من الموضوعات المهمة من أهمها سبل تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد رقمي متطور يقترن بنظام تشريعي مرن يكرس التوحيد لسياسات وارشادات واستراتيجيات الامن السيبراني للقطاع الخاص لتعديل رحلة التحول الرقمي.

وذكر أن المؤتمر يستعرض كذلك دور التقنيات الناشئة في الارتقاء برحلة الرقمنة علاوة على تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحول الرقمي ورقمنة القطاعين المصرفي والمالي عبر تحويل الخدمات الرقمية إلى خدمات مصرفية مفتوحة ومدفوعات مستقبلية.

وبين الحسيني أن المؤتمر يترافق مع معرض متخصص يستعرض من خلاله المشاركون أحدث التقنيات والتطورات في مجال التحول الرقمي.

من جانبه أكد مستشار التدريب في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أنور الحربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية الاهتمام بالعنصر البشري لاستيعاب آلية التحول الرقمي فنيا وتدريبا داخل المؤسسات.

وقال الحربي إن تطبيق (سهل) الحكومي يعتبر جزءا من عمليات التحول الرقمي ويقدم عدة خدمات للجهات الحكومية تحت منصة واحدة بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين والأجهزة المعنية.

ويناقش المؤتمر التطورات الرئيسية والتحديات الملحة في رحلة التحول الرقمي بدولة الكويت من خلال سلسلة من العروض التقديمية المتعمقة وحلقات النقاش المستنيرة بمشاركة قادة قطاع التحول الرقمي في المنطقة لتبادل الرؤى حول الأفكار الجديدة ومناقشة خارطة الطريق لمستقبل التحول الرقمي للبلاد.