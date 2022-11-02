المضبوطات

الجمارك: ضبط كمية من مادة القنب المخدره مع راكب قادم من احدى الدول الاسيويه في مطار الكويت (T5)

2 نوفمبر، 2022
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أفاد مراقب مطار الكويت T5 بأن احدى المفتشات الجمركيات اشتبهت في راكب من الجنسيه الاسيويه بسبب ارتباكه الشديد حيث تم اخضاعه الى التفتيش الدقيق واسفر عن ضبط كمية من مادة القنب المخدره تقدر بما يقارب ربع كيلو حاول اخفائها في علبة بلاستيك بين الملابس ، وتم احالة المتهم مع المضبوطات الى جهات الاختصاص

هذا واشاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بالدور الكبير التي تقوم به المفتشه الجمركيه اخت الرجال في عمليات التفتيش وضبط المخدرات والشكر موصول ايضاً لجميع العاملين بكافة المنافذ البريه والجويه والبحريه على تفانيهم بالعمل

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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2 نوفمبر، 2022
0 47 أقل من دقيقة

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