الأمن اليمني يعلن ضبط خلية “ارهابية” حوثية كانت تعد لتنفيذ هجمات في “شبوة”

الأمن اليمني يعلن ضبط خلية “ارهابية” حوثية كانت تعد لتنفيذ هجمات في “شبوة”

أعلنت أجهزة الأمن في محافظة (شبوة) شرقي اليمن اليوم الثلاثاء ضبط خلية “إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المحافظ عوض العولقي وقيادات أمنية وعسكرية وقيادات من تحالف دعم الشرعية”.

وأوضح مصدر أمني في تصريح أوردته وسائل الاعلام اليمنية أن الخلية الحوثية مسؤولة عن حادثي تفجير منفصلين بعبوات ناسفة خلال أكتوبر الماضي استهدفا أطقما عسكرية وأسفرا عن مقتل نجل مسؤول أمني سابق بالمحافظة وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.