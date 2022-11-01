ميليشيا الحوثي

الأمن اليمني يعلن ضبط خلية “ارهابية” حوثية كانت تعد لتنفيذ هجمات في “شبوة”

2 نوفمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

أعلنت أجهزة الأمن في محافظة (شبوة) شرقي اليمن اليوم الثلاثاء ضبط خلية “إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المحافظ عوض العولقي وقيادات أمنية وعسكرية وقيادات من تحالف دعم الشرعية”.

وأوضح مصدر أمني في تصريح أوردته وسائل الاعلام اليمنية أن الخلية الحوثية مسؤولة عن حادثي تفجير منفصلين بعبوات ناسفة خلال أكتوبر الماضي استهدفا أطقما عسكرية وأسفرا عن مقتل نجل مسؤول أمني سابق بالمحافظة وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.

المصدر
كونا
الوسوم
2 نوفمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

افتتاح مدرسة الكويت للتعليم الأساسي في محافظة لحج اليمنية

1 نوفمبر، 2022

رئيس الوزراء الاردني: تربطنا مع الكويت قواسم مشتركة وعلاقات أخوية متميزة

1 نوفمبر، 2022

سفير الكويت لدى الاردن: المشاركة الكويتية الرفيعة في معرض “سوفكس” تعكس عمق العلاقات مع الأردن

31 أكتوبر، 2022

مصفاة الخرطوم بالسودان تعمل بكامل طاقتها بعد توقف جزئي

31 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى