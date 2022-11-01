العربي يهزم كاظمة والكويت والنصر يتعادلان في انطلاقة الجولة الـ8 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

العربي يهزم كاظمة والكويت والنصر يتعادلان في انطلاقة الجولة الـ8 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

شهدت انطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) اليوم الثلاثاء لقاءين مثيرين حيث تغلب (العربي) على نظيره (كاظمة) بنتيجة (3-2) في حين تعادل (الكويت) متصدر البطولة مع (النصر) بهدفين لكل منهما.

وعلى استاد الصداقة والسلام برهن (العربي) و(كاظمة) أن لقاءهما يعد “قمة الجولة” الحالية إذ قدما مستوى مميزا من أجل الظفر بالنقاط الثلاث كونهما قريبين من المتصدر.

وسيطر (العربي) على مجريات الشوط الأول وتحكم في وسط الملعب محرزا هدف التقدم في الدقيقة الـ13 عن طريق اللاعب سلطان العنزي بضربة رأسية ليضيف زميله محمد الصولة الهدف الثاني في الدقيقة الـ29.

وقبل نهاية الشوط قلص (كاظمة) الفارق عن طريق اللاعب أحمد أرسان في الدقيقة الـ40 إلا أن (العربي) زاد الفارق عبر لاعبه سيف الحشان في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء.

واستمر تحكم (العربي) في مجريات الشوط الثاني وسط محاولات كثيرة من صاحب الأرض (كاظمة) تقليص الفارق حتى نجح لاعبه ناصر لافي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ84 ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف عن الخاسر صاحب المركز الثاني.

في المباراة الأخرى استهل (الكويت) التهديف عبر اللاعب طه الخنيسي في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء منهيا الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني دخل (النصر) ساعيا الى التعادل عبر هجمات متواصلة على مرمى (الكويت) لينجح المحترف تالديانو جونيور في معادلة النتيجة بالدقيقة الـ57 ليضيف اللاعب محمد دحام الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل الدقيقة الـ81 أحرز الخنيسي هدفه الثاني وهدف التعادل لـ(الكويت) من ركلة جزاء ليعزز تصدره البطولة برصيد 15 نقطة في حين حصد (النصر) نقطته العاشرة محتلا المركز الخامس مؤقتا.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الأربعاء بمواجهة (الجهراء) أمام (السالمية) و(الفحيحيل) ضد (الساحل) فيما تختتم بعد غد بلقاء (القادسية) و(التضامن).