“الوطني للثقافة”: سعي دائم ليكون مهرجان الكويت المسرحي منصة ثقافية مستدامة لدعم الفنانين

أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري السعي الدائم ليكون مهرجان الكويت المسرحي “فرصة لدفع العمل المسرحي إلى الأمام باختيار أفضل العروض والنصوص وتحقيق المنافسة الشريفة ودعم الطاقات الشبابية”.

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الدورة الـ22 من المهرجان التي أقيمت في الفترة ما بين 20 و 29 أكتوبر الماضي شهدت مستويات فنية “متميزة”.

وثمن الدعم الكبير الذي أولاه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري و “كان له بالغ الأثر الكبير في توفير أسباب النجاح لهذا المهرجان الذي عاد بحيويته المعهودة”.

ونوه بالجهد المبذول من قبل اللجنة العليا ولجنة تقييم العروض التي رشحت للمنافسة ما أثمر “نتائج مرضية”.

وأشاد بجهود موظفي إدارة المسرح في (الوطني للثقافة) وحرصهم على متابعة وتوفير كافة احتياجات الفرق المشاركة وشركات ومؤسسات الإنتاج وكذلك دور لجنة التحكيم “المهني والحيادي” الذي أسهم في إنجاح فعاليات المهرجان.

واستدرك الأنصاري قائلا “نسعى دائما ليكون (المهرجان) فرصة لدفع العمل المسرحي إلى الأمام من خلال اختيار أفضل العروض والنصوص المسرحية وتحقيق المنافسة الشريفة بين الفرق ودعم الطاقات الشبابية المتخصصة سواء في كتابة النصوص أو الإخراج أو التمثيل أو الديكور أو الإضاءة وغيرها من المجالات”.

ولفت إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان من ندوات فكرية وورش عمل تناولت مستجدات الحياة المسرحية في الكويت والوطن العربي.

ووجه الشكر والتقدير إلى الفرق المسرحية والممثلين والمخرجين الذين فازوا بجوائز المهرجان والمحاضرين والمعقبين بكل الندوات وكذلك الجهات والشركات التي أسهمت مع المجلس في تقديم الجوائز للفائزين والإعلاميين “الذين بذلوا جهدا مشكورا في نقل أحداث المهرجان بشكل متواصل وموضوعي ليكون في متناول الجمهور”.