المطيري والابراهيم يحرزان ذهبية رماية البندقية في بطولة سمو ولي العهد للرماية

أحرز الراميان علي المطيري وشيماء الابراهيم الميدالية الذهبية لمسابقتي رماية بندقية الهواء 10 أمتار للرجال والسيدات في منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة.

وتمكن المطيري من الظفر بالمركز الأول في منافسات هذه المسابقة بعد ان حقق في الجولة النهائية 29 نقطة متقدما على زميله سعود السبيعي الذي جاء ثانيا بعد ان جمع 23 نقطة ليحرز الميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث للرامي عبدالله الحربي ليفوز بالميدالية البرونزية.

الرامي علي المطيري بعد الفوز

ونالت الرامية الابراهيم الذهب لفوزها بالمركز الأول بعد أن أحرزت في الجولة النهائية 58 نقطة في حين حصلت الرامية مريم الرزوقي على المرتبة الثانية والميدالية الفضية بجمعها 52 نقطة بينما حصدت الرامية رتاج احمد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال المطيري للصحفيين عقب الفوز ان المسابقة شهدت تنافسا قويا في كل جولاتها وسط روح عالية بين الرماة المشاركين بالبطولة منوها بارتفاع مستوى رماة وراميات الكويت في منافسات أسلحة الرصاص.

وأكد أن هذه البطولة تعد استعدادا قويا لرماة الكويت الذين سيشاركون في البطولة الآسيوية التي ستجري بالفترة المقبلة معربا عن سعادته البالغة بتحقيق الذهب في هذه البطولة الغالية التي يحرص جميع الرماة على المشاركة فيها كونها من أهم البطولات التي يقيمها نادي الرماية الكويتي الرياضي سنويا.