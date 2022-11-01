افتتاح مدرسة الكويت للتعليم الأساسي في محافظة لحج اليمنية

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية اليمني محمد الزعوري ومحافظ (لحج) أحمد تركي اليوم الثلاثاء مدرسة الكويت للتعليم الأساسي التي يستفيد منها 320 طالبا وطالبة في منطقة (بئر ناصر) بمحافظة (لحج) بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وأعرب الزعوري في تصريح صحفي خلال حفل التدشين عن شكره وتقديره باسم الحكومة اليمنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم التنموي السخي للشعب اليمني مثمنا دور الجمعية الكويتية للإغاثة في دعم محافظة (لحج) والشعب اليمني بشكل عام.

وأشار إلى أن هذه المدرسة ستقدم خدماتها لأبناء المنطقة الذين هم بأمس الحاجة إلى وجود مدارس في مناطقهم خاصة أن الظروف التي تعيشها المحافظة لا تساعد كثيرا على بناء المدارس.

افتتاح مدرسة الكويت للتعليم الأساسي من 8 فصول دراسية في لحج اليمنية

وأضاف أن مثل هذه المشاريع الحيوية تأتي لمساندة اليمنيين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

من جانبه ثمن تركي في تصريح صحفي دعم الجمعية الكويتية للإغاثة ومؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع على التعاون المثمر في تمويل وتنفيذ هذا المشروع التنموي المؤثر في حياة أبناء المنطقة مبينا أن هذه المدرسة جاءت بعد معاناة طويلة قاساها المواطنون والطلاب في هذه المنطقة.

بدوره أوضح المدير العام لمكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن محمود المسباح في تصريح صحفي أن المشروع الذي يستفيد منه 320 طالبا وطالبة يشمل بناء ثمانية فصول دراسية وغرفة للإدارة إضافة إلى مكتبة وحمامات خاصة بالطلاب إلى جانب تركيب وحدة متكاملة للطاقة الشمسية للمساهمة في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

مسؤولون يمنيون يفتتحون مدرسة الكويت الأساسية بمحافظة لحج

وبين أن الجمعية رممت أكثر من 35 مدرسة وعملت على إعادة تأهيلها وتأسيسها ضمن مسيرة أداء الواجب الأخوي والإنساني من دولة الكويت للشعب اليمني.

وأكد استمرار الجمعية الكويتية للإغاثة تحت شعار (الكويت بجانبكم) في مسيرة أداء الواجب تجاه الشعب اليمني من خلال المشاريع النوعية المهمة اللي تهتم فيها دولة الكويت في جانب الاستثمار البشري وتنمية الإنسان معربا عن أمله في الإسهام بتنشئة جيل يمني قادر على خدمة بلده في المستقبل.

مسؤولون يمنيون في إحد الفصول الدراسية التي بنتها الكويتية للاغاثة