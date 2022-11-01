اتحاد الجمعيات: تذليل العقبات أمام الشركات والموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتهم بالجمعيات

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداح الدوسري الحرص على تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه الشركات والموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة في تسويق منتجاتهم الأساسية في الجمعيات التعاونية.

وقال الدوسري خلال لقائه بمقر الاتحاد اليوم الثلاثاء نحو 100 من ممثلي الشركات والأطراف ذات الصلة إن الاتحاد يتعامل بصورة واحدة مع كافة الشركات دون أي تعامل استثنائي.

وأضاف أن الاتحاد حريص على إنجاز معاملاتهم إذ تم إنجاز 450 معاملة في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ال30 يوما بهدف عرض منتجاتهم في الجمعيات وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط.

وبين أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة (الشؤون) والتجارة واتحاد الجمعيات وجهات ذات صلة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للشركات والمستهلكين وتوفير الأمن الغذائي والمعيشي بما يتوافق مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدوسري إلى أن الاتحاد وبالرغم من تطورات الأحداث العالمية الأخيرة من الحرب الروسية الأوكرانية وما قد ينجم عنها من قلق في توفر الإمدادات الغذائية وكذلك ارتفاع أسعار النفط وما يتعلق به من زيادة في أسعار الشحن والتوريد إلا أن الاتحاد حريص على توفير كافة المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وأكد أن الاتحاد يعمل على إدارة 69 جمعية تعاونية استهلاكية و100 سوق مركزي من خلال عمل جولات تفتيشة دائمة للحرص على التزامها بالضوابط والشروط المعمول بها مضيفا أن إقامة المهرجانات التسويقية هي من اختصاص مجالس إدارات الجمعيات دون تدخل من الاتحاد.

وكشف الدوسري عن وجود دراسة جديدة بهدف إجراء تحليل ومقارنة الأسعار في الكويت مع أسواق دول الخليج تحقيقا للصالح العام للشركات والمستهلكين على حد سواء بالإضافة إلى فكرة لتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المعاهد التطبيقية لتدريب المرشحين على عضوية الجمعيات الاستهلاكية وتأهيلهم للعمل التعاوني.

وأشاد بالدور المحوري للشركات والموردين في تحقيق الأمن المعيشي في الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات وبالأخص خلال أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.