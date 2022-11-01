الديوان الأميري

الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور لها طليعه عبدالعزيز المطير أرملة الشيخ ناصر العذبي المحمد الصباح

1 نوفمبر، 2022
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“بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل الى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور لها طليعه عبدالعزيز المطير أرملة الشيخ ناصر العذبي المحمد الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر
كونا
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1 نوفمبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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