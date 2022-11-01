مجلس الأمة يقر مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2021-2022)

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2021-2022).

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يسعى القانون إلى تلافي ملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والمتعلقة بتضخم أرصدة حساب الأصول المالية المحلية والأجنبية (العهد سابقا) عبر تسوية أكبر مبلغ ممكن منه خلال السنة المالية (2021-2022) “حيث لا تزال أرصدة هذا الحساب متضخمة رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لإرجاعه إلى مستوياته الطبيعية بعدما لم تتقيد عدد من الجهات الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في ميزانيتها في سنوات مالية سابقة”.

ونصت المادة الأولى من هذا القانون على جواز وزير المالية نقل مبلغ 492ر995ر443ر1 مليار دينار (نحو 4 مليارات و654 مليون دولار) من وفر اعتمادات أبواب المصروفات للسنة المالية (2021-2022) إلى أبواب الميزانية الأخرى فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد نفس الباب فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط ميزانية السنة المالية (2021-2022) مع الالتزام بالبنود والأنواع المقرر إجراء المناقلات المالية إليها والمرفقة بهذا القانون.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية على أن تستكمل مناقشة بقية البنود صباح غد الأربعاء.