رئيس الوزراء الاردني: تربطنا مع الكويت قواسم مشتركة وعلاقات أخوية متميزة

اكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاردني بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء ان الأردن ودولة الكويت تربطهما قواسم مشتركة وعلاقات اخوية متميزة تحظى برعاية ودعم واهتمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وسمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وذكر مجلس الوزراء الاردني في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال لقاء الخصاونة مع ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح على هامش ترأسه الوفد الكويتي المشارك في فعاليات الدورةال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) في مدينة (العقبة).

واشاد الخصاونة بمواقف الكويت الراسخة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الكويتي تأكيده خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة لاسيما تبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

واشاد بالجهود التي يبذلها الاردن في تنظيم واقامة مؤتمر ومعرض سوفكس (2022) وما يوفره من فرص للاطلاع على التقنيات الحديثة للأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية.

وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والتجارب التي تخص عمل القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وانطلقت في مدينة (العقبة) في وقت سابق اليوم أعمال الدورة ال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة ووفود من 98 دولة حول العالم وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.