ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى الجزائر لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية الـ31

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة كما كان في استقبال سموه حفظه الله معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة وسعادة سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية محمد مرزوق الشبو ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير الجمهورية الجزائرية لدى دولة الكويت عبدالمالك بهدو.