مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية 2020-2021

مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية 2020-2021

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2020-2021).

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين حساباتها الختامية (مؤسسة الموانئ الكويتية – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات – وحدة تنظيم التأمين – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وذلك عن السنة المالية (2020-2021).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بلغت إيرادات (مؤسسة الموانئ الكويتية) 582ر251ر104 ملايين دينار (نحو 336 مليون دولار) وبلغت المصروفات 558ر031ر48 مليون دينار (نحو 155 مليون دولار) ويؤول صافي الربح البالغ 024ر220ر56 مليون دينار (نحو 181 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقا للتقرير بلغت إيرادات (الهيئة العامة للصناعة) مبلغ 456ر641ر86 مليون دينار (نحو 280 مليون دولار) وبلغت المصروفات مبلغ 217ر012ر49 مليون دينار (نحو 158 مليون دولار) لتصل زيادة الإيرادات على المصروفات إلى مبلغ 238ر629ر37 مليون دينار (نحو 121 مليون دولار).

وتوزع ميزانية الهيئة بتحويل مبلغ 024ر005ر5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) ويمثل 10 بالمئة من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة فيما يؤول مبلغ 214ر624ر32 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.

وبلغت إيرادات (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) 752ر681ر119 مليون دينار (نحو 386 مليون دولار) وبلغت المصروفات 946ر697ر19 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار).

ويحول مبلغ 380ر998ر9 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) ويمثل 10 بالمئة من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة ويؤول مبلغ 425ر985ر89 مليون دينار (نحو 290 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة.

وبلغت إيرادات (وحدة تنظيم التأمين) عن الفترة من 1 سبتمبر 2019 إلى 31 مارس 2021 مبلغ 912ر412ر4 ملايين دينار (نحو 14 مليون دولار) وبلغت المصروفات مبلغ 511ر505 آلاف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار).

وبلغت زيادة الإيرادات على المصروفات مبلغ 401ر907ر3 ملايين دينار (نحو 12 مليون دولار) وتوزع بتحويل مبلغ 740ر390 ألف دينار (بما يتجاوز مليون دولار) ويمثل 10 بالمئة من وفورات السنة إلى الوحدة وتحويل مبلغ 661ر516ر3 ملايين دينار (نحو 11 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019.

وبلغت إيرادات (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) 591ر340ر529 مليون دينار (نحو مليار و709 ملايين دولار) وبلغت المصروفات 031ر011ر22 مليون دينار (نحو 71 مليون دولار)

وتضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 560ر329ر507 ملايين دينار (نحو مليار و638 مليون دولار) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق على أن توزع بتحويل مبلغ 390ر332ر89 مليون دينار (نحو 288 مليون دولار) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويل مبلغ 170ر997ر417 مليون دينار (نحو مليار و350 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.