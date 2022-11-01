وزير الدفاع: مشاركة الكويت في معرض “سوفكس 2022” فرصة لتبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري

قال ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح اليوم الثلاثاء ان مشاركة الكويت في معرض (سوفكس 2022) تعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاستماع لوجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمجال التصنيع العسكري وتقنياته.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح الدورة ال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي والذي اقيم تحت رعاية وحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة (العقبة).

واضاف أن المشاركة في المعرض تأتي ترجمة للتعاون القائم والمثمر بين البلدين الشقيقين وعمق ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة تحظى بمباركة ودعم مباشر من لدن سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبمتابعة واهتمام من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأوضح أن تنظيم الأردن للدورة ال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) يعكس حجم ما تتمع به الاردن من علاقات دولية متميزة وما تملكه من طاقات وكفاءات بشرية تسهم بدورها في تحقيق الاستفادة والمعرفة للدول المشاركة بهذه الفعاليات.

وبين ان هذه الاستفادة والمعرفة تأتي من خلال الاطلاع في المعرض على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من معدات وتجهيزات متخصصة في مجال تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية ضد مختلف الاخطار التي قد تتعرض لها مختلف الدول.

وأعرب الشيخ عبدالله العلي عن شكره وتقديره للأردن الشقيق قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال هذه المشاركة متمنيا للعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من النمو والتطور والازدهار.

وتأتي مشاركة ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح في أعمال الدورة ال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) تلبية لدعوة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

ويشارك في المعرض الذي يعقد في (العقبة) ويستمر أربعة ايام أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة ووفود من 98 دولة حول العالم وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.