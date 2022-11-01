سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة الهند بضحايا حادث انهيار جسر معلق بولاية غوجارات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية “غوجارات” والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية “غوجارات” والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.