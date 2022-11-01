صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل

1 نوفمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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1 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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