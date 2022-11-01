“الطيران المدني” تؤكد أهمية التعاون مع الهيئات المماثلة لتطوير قطاع النقل الجوي بالشرق الأوسط

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان اليوم الثلاثاء أهمية التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولية وهيئات وإدارات الطيران المدني في المنطقة من أجل تطوير قطاع النقل الجوي بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الفوزان على هامش مشاركته في الاجتماع السادس للمديرين العامين بالطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش قضايا الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتسهيل التعاون بين سلطات الطيران المدني في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج.

وتستضيف الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية هذا الاجتماع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.

ويشهد هذا الحدث عقد مجموعة اجتماعات تتناول محاور متصلة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا المشتركة علاوة على بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الأعمال والمبادرات ذات الصلة.

ويحظى هذا الحدث بأهمية كبيرة باعتباره فرصة لمناقشة المواضيع والخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم.