صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بالعيد الوطني لبلاده

1 نوفمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
1 نوفمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير المالية يؤكد أهمية تعاون قطاعات الوزارة ومؤسساتها مع الجهات الرقابية ومعالجة الملاحظات

1 نوفمبر، 2022

هيئة الشباب تفتح باب التسجيل ببرنامج “أكاديميات مراكز الشباب لكرة القدم”

1 نوفمبر، 2022

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى الجزائر لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية الـ31

1 نوفمبر، 2022

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.38 دولار ليبلغ 93.87 دولارا

1 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى