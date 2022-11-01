نائب رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة رئيس الجلسة محمد المطير جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) و(الإحالات) يليها بند (الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).

ينتقل المجلس بعدها إلى بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منها مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

كما يحوي البند سالف الذكر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة (تقارير لجنة الشؤون الخارجية) البرلمانية والذي أدرجت فيه مشاريع قوانين بالموافقة على اتفاقيات ووثائق ختامية ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين حكومة دولة الكويت وحكومات أخرى أو اتحادات دولية وأوروبية في مجالات مختلفة.

كما أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة).

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة الثلاثاء الماضي على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى هذه الجلسة بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والحكومة.

من الجلسة:

عاشور: جلسة 16 أكتوبر عقدت بقوة الدستور ويستلزم إدراجها ضمن المضبطة حتى لا يكون هناك بطلان للمجلس.. وهناك طلب أن تكون الجلسة رسمية حتى نمنع أي شبهة عن مجلسنا

محمد المطير: سوف نصدق على المضابط.. وأي طلب نصوت عليه لاحقاً

أحمد لاري: ماحصل في جلسة 16 أكتوبر أمر نفتخر فيه والكل تداعى للحضور بقوة الدستور.. ونشكر رئيس السن مرزوق الحبيني الذي مكن الأعضاء

حضور 43 للجلسة دليل على قناعة النواب.. لذا نرجو تدوين ذلك في المضبطة

صالح عاشور: الأصل في المضبطة هي الأقدم بالتاريخ، لذا يجب ادراج حسب الأقدم

محمد المطير: الأخ «حسن عاشور» ليس هناك مانع أن يتم التصديق على المضبطة وبعدها نتلو المضابط.. المجلس موافق وننتقل للبند التالي

صالح عاشور: لا يجوز الانتقال إلى بند تالي هناك طلب

عبيد الوسمي: الأخ الرئيس أنت حضرت الجلسة الأولى.. شنو هذا التهريج! هذا تاريخ

أحد الأخوة يقول أن الجلسة الأولى ماهي جلسة بل اجتماع! لنصوت على مضبطة الجلسة.. وإذا الحكومة لديها اعتراض لتذهب إلى المحكمة الدستورية

ثامر السويط: نريد جلسات صحيحة وحضور النصاب العددي صحيح والسوابق فرضت حضور الحكومة

من تكلموا هم من صمتوا عن تجاوز الدستور واللائحة وإذا الحكومة لم تحضر لا توجد مضبطة والمزايدات غير مستغربة من أهل المزايدات

على بعض الأخوة مراجعة مواقفهم قبل 6 أشهر وسنة

حمد المطر: لدينا مشاكل في التعليم العالي.. سطوة التجار في الجامعات يجب أن تقف

يجب أن تفتح جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل وهذا وعد مني.. ونقول لوزير التربية نحن معك ويجب تطوير مؤسساتنا التعليمية

دعم الجامعات الخاصة سيصل إلى 250 مليون دينار، علينا ان ننتقل من الوضع المزري وضع تستحقه الكويت

حمدان العازمي: الحكومة تعين وزيرة الأشغال مستشارة في شركة المطار

اليوم رئيس لجنة التحقيق تقدم استقالتها والوزيرة تضع المديرة التي عليها التحقيق وكيلة! كيف تعمل الحكومة!

إذا أردنا أن نتكلم عن الشفافية وتعارض المصالح فهذا أول ملف وسنقدمه إلى رئيس الوزراء

تحويل غرب هدية لمشروع إسكاني كان لها موافقة سابقة وأنها خالية من الشوائب.. واليوم رافضين بسبب أن المنطقة فيها «كهوف».. كذلك منتزة أبو حليفة أرض صار لها أكثر من 30 سنة!

الإصلاح بهذه الطريقة غير صحيح

أتحدى كل الوزراء ورئيس الحكومة راح تشوفون الوزراء واحد واحد على المنصة اذا لم يتعاونوا مع المجلس

وزير طلب استعجالا من الحكومة للنظر في قوانين نزاهة.. وهذا تناقض حكومي

تطلب الحكومة استعجال «تعارض المصالح» وأول تجاوز تعيين وزيرة للأشغال كانت تعمل مستشارة في الشركة التي تشرف على المطار «راح نقدم الملف لرئيس الحكومة ونشوف شنهو قراره»

صالح عاشور: تبعية الطيران المدني صارت لوزير شؤون مجلس الأمة وهو كابتن طيران.. هذا تضارب مصالح

حمد المطر لـ عاشور: هذا الوزير كابتن وشقيقه كابتن أنت تتكلم عشان أخوك كابتن

عاشور للمطر: غير صحيح أن أخي كابتن بس إذا تبي تدافع عنه وعن الحكومة كيفك

صالح عاشور: الحكومة منعت النواب من التواصل مع الوزراء وتغلق الأبواب أمام المواطنين فكيف تحل مشاكل وهذا يعتبر عودة إلى الوراء ونحتاج إلى الشفافية حتى لا يحتاج المواطن للنائب

أرباح الاستثمار داخل الكويت أعلى من أرباح الاستثمارات خارجها.. لذا على الحكومة أن توجه الفائض للاستثمار في المشاريع داخل الكويت، ومنها المشاريع الإسكانية عبر شركات مساهمة ولاستيعاب التوظيف

أسامة الشاهين: رسالة الحكومة بطلب الحكومة باستعجال قوانين مكافحة الفساد هو محل اتفاق لا خلاف.. وهذا الأمر مطلب شعبي خصوصاً موضوع تضارب المصالح

باب الصكوك الإسلامية يبعدنا عن قضية الربا وأحث الإخوة في اللجنة المالية للإسراع في إنجاز هذا القانون لأن الاقتصاد الإسلامي بدأت بذرته في الكويت والآن تخلّفنا في هذا الجانب

خليل الصالح: قضية الغلاء يعاني منها المواطنين.. والرواتب لم تزيد منذ 13 سنة

المواطن يصل عمره إلى ما فوق الأربعين عاماً دون الحصول على الرعاية السكنية ونحن دولة صغيرة وغير قادرين على حل مشكلة تتعلق بالاستقرار الأسري