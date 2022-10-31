المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس يرفض الاتهامات الروسية لأوكرانيا بالتحضير لاستخدام “قنبلة قذرة”

1 نوفمبر، 2022
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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين اتّهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لاستخدام “قنبلة قذرة”.

وجاء في بيان أصدرته المستشارية الألمانية عقب محادثات هاتفية أجراها المستشار مع الرئيس الأوكراني أن شولتس يشاطر فولوديمير زيلينسكي الرأي بأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب من كييف ستدحض كل الشكوك على هذا الصعيد.

من جهة أخرى، دان المستشار الألماني الهجمات الروسية المستمرة على البنى التحتية المدنية الأوكرانية.

ودعا شولتس وزيلينسكي إلى عدم تعريض تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب وتمديده للخطر، تجنّبا لعواقب ذلك على الأمن الغذائي العالمي.

وأتاح الاتفاق الذي وقّعته كييف وموسكو في 19 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تصدير الحبوب الأوكرانية تجنّبا لأزمة غذاء عالمية من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

إلى ذلك جدد المستشار الألماني التأكيد على أن بلاده عازمة على دعم كييف سياسيا وماليا وإنسانيا وكذلك في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لا سيما من خلال إمدادها بالأسلحة.

المصدر
أ ف ب
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1 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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