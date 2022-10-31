“منظمة الصحة” تحذر من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان

“منظمة الصحة” تحذر من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الاصابة.

وقال مكتب المنظمة في لبنان ببيان إن لبنان “يشهد فاشية كوليرا هي الاولى في البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا وقد أبلغت وزارة الصحة العامة اللبنانية منظمة الصحة بها في السادس من الشهر الجاري ولكنها انتشرت الان في جميع المحافظات”.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبدالناصر أبو بكر ان “الكوليرا مرض فتاك ولكن يمكن الوقاية منه من خلال اللقاحات وتوفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي”.

واضاف أبو بكر انه في حالة الاصابة به يمكن علاجه بسهولة بتعويض السوائل عن طريق الفم او المضادات الحيوية للحالات الاكثر شدة.

ولفت الى ان “الوضع في لبنان هش” اذ انه يكافح لمواجهة ازمات أخرى وهذه الازمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة.

واشار البيان الى ان المنظمة وشركاءها قدموا الدعم لوزارة الصحة اللبنانية لاعداد خطة وطنية للتأهب تحدد الخطوط العريضة لمواجهة الكوليرا مع التوسع في الترصد والتقصي للحالات بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الاصابة.

وعرض البيان لأبرز ما قامت به المنظمة حيث تدعم الوزارة لتوفير 600 الف جرعة لقاح.

وأشار ابو بكر الى ان ما يزيد تعرض اللبنانيين للخطر الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي السليمة.

واعتبر ان هجرة العاملين في القطاع الصحي واكلاف توفير الطاقة اضعفت من قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على مواجهة الأزمات الصحية.

واكد انه لا تزال هناك فرصة للحد من انتشار الكوليرا وتأثيرها وذلك من خلال “تكثيف تدخلات التصدي” لها لافتا الى ان افضل طريقة للوقاية من الكوليرا ضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة للمواطنين والتزام عادات النظافة الشخصية السليمة على الأمد البعيد.

وختم ابو بكر بالتشديد على الحاجة للتوسع في اتاحة اللقاحات على الصعيد العالمي.

وكان انتشار الكوليرا في لبنان محصورا بالمناطق الشمالية الا انها سرعان ما انتشرت وسجلت حالات مؤكدة مخبريا في المحافظات الثماني جميعها إذ أن هناك حتى الان 390 حالة مثبتة مخبريا و17 حالة وفاة.