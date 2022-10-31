سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني

سفير الكويت لدى الاردن: المشاركة الكويتية الرفيعة في معرض “سوفكس” تعكس عمق العلاقات مع الأردن

31 أكتوبر، 2022
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اكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الاثنين ان زيارة ممثل سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح للمشاركة بفعاليات افتتاح معرض (سوفكس 2022) تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

ورأى السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن العلاقات بين البلدين نموذج مختلف بفضل التوجيهات السامية من مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال ان المشاركة الكويتية عن طريق ممثل سمو رئيس الوزراء في فعاليات المعرض المقام برعاية العاهل الأردني وعلى رأس وفد كويتي كبير تؤكد أهمية هذه الفعالية ومدى الاهتمام الدولي بهذا النشاط.

وكان ممثل سمو رئيس مجلس الوزلااء والوفد المرافق له قد وصل في وقت سابق اليوم الى مدينة العقبة الاردنية للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة ال13 من المعرض المذكور.

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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